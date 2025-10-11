Incendio in un condominio due anziani e il figlio morti nella loro casa nel Milanese

Le fiamme sono divampate in un condominio di via Cairoli. L'allarme è scattato intorno alle 4.30. Già dimesso il pompiere rimasto ferito lievemente. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

incendio condominio due anzianiCornaredo, incendio in un condominio: 3 morti, deceduta un’intera famiglia - Le vittime del rogo in via Cairoli, su cui indagano vigili del fuoco e carabinieri, sono due anziani genitori di 88 e 85 anni e il figlio di 45. Riporta ilgiorno.it

incendio condominio due anzianiIncendio in una palazzina nel Milanese: tre morti e otto persone in ospedale - Un incendio in una palazzina di quattro piani ha causato la morte di tre persone, la scorsa notte, a Cornaredo, nel Milanese. Scrive ilmattino.it

