Incendio in un condominio a Cornaredo | morta una famiglia
Tragedia a Cornaredo, nella periferia Ovest di Milano, dove nella notte tra venerdì 10 e sabato 11 ottobre 2023 è divampato un incendio che ha causato la morte di tre persone, due anziani di 85 e 88 anni e il loro figlio di 55. Secondo le prime ricostruzioni, le fiamme si sono propagate nel loro appartamento, al primo piano di un condominio in via Cairoli, intorno alle 4.30 per cause ancora da stabilire. Tutte le famiglie che vivono nello stabile, circa una cinquantina di persone, sono state evacuate dai vigili del fuoco che hanno dichiarato inagibile la struttura. Sul posto anche i sanitari del 118, che hanno controllato 19 condomini trasportandone otto in ospedale per accertamenti. 🔗 Leggi su Lettera43.it
