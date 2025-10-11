Incendio in condominio a Cornaredo tre vittime nel Milanese

Tre persone, una coppia di anziani e il loro figlio, sono morte in un incendio divampato nella notte in una palazzina di quattro piani a Cornaredo, nel Milanese. Evacuati tra 40 e 50 residenti, otto dei quali trasportati in ospedale per l’inalazione di fumi. Lievemente ferito anche un vigile del fuoco. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Incendio in condominio a Cornaredo, tre vittime nel Milanese

Cornaredo, chi sono le tre vittime dell’incendio. Il marito è morto per salvare la moglie: “Ha chiesto aiuto e poi è rientrato” - Benito Laria, 88 anni, Carmela Greco, 82, e il figlio 55enne Carlo hanno perso la vita nel rogo divampato nell’appartamento di via Cairoli. Secondo msn.com