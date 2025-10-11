Incendio in casa trovati morti anziano e badante | uccisi da esalazioni tossiche

(Adnkronos) – Tragica scoperta stasera in un'abitazione in via Nobel a San Pietro Vernotico, in provincia di Brindisi, dove un anziano di 98 anni e la badante rumena di 44 anni sono stati trovati morti dopo un incendio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e il 118. Nulla è stato possibile . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: incendio - casa

