Incendio in casa li sorprende nel sonno | morti un 98enne e la sua badante 44enne nel Brindisino

Un incendio domestico a San Pietro Vernotico, nel Brindisino, ha causato la morte di un anziano di 98 anni e della sua badante di 44 anni. A lanciare l’allarme è stato un parente dell’anziano, preoccupato perché non riusciva a contattarlo. I vigili del fuoco, intervenuti poco prima delle 20, hanno ritrovato i corpi in due stanze separate dell’appartamento. Secondo le prime informazioni, le vittime potrebbero essere decedute a causa dell’inalazione di fumo, più che per il contatto diretto con le fiamme. L’anziano era originario di San Pietro Vernotico, mentre la badante era di nazionalità romena. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: incendio - casa

