Incendio in appartamento | anziana messa in salvo dai Carabinieri
Tempo di lettura: < 1 minuto Un incendio divampa in un appartamento al primo piano di un immobile a Villaricca, cittadina a nord di Napoli. I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Marano – allertati dal 112 – arrivano sul posto, a via Filippo Turati 32. Parte la messa in sicurezza dell’area. I carabinieri fanno allontanare tutti i residenti del palazzo in attesa dei vigili del fuoco ma una donna manca all’appello. Una signora di 80 anni abita in quell’appartamento al primo piano avvolto dal fumo. La signora è un’anziana disabile, vive da sola ed è incapace di deambulare. I carabinieri a quel punto entrano nel palazzo, affrontano la densa coltre di fumo che ha invaso lo stabile, individuano l’abitazione e entrano in casa della donna. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
