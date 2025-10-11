Incendio devastante in zona industriale | distrutta la ferramenta Caron Francesco?

Un violento incendio ha illuminato la notte di Borgo Valsugana. Poco dopo le 21 di ieri, un vasto rogo è divampato all’interno del capannone della Caron Francesco, storica ferramenta della zona industriale che si occupava anche di prodotti per il giardinaggio e macchine agricole. Nel giro di. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

In questa notizia si parla di: incendio - devastante

Incendio devastante, si propaga velocemente: oscurato il cielo della capitale

Devastante incendio: due appartamenti distrutti, sfollate sei famiglie

Incendio devastante: 24 vigili del fuoco al lavoro per ore, fiamme altissime

È stato arrestato in Florida Jonathan Rinderknecht, 29 anni, sospettato di aver dato origine al più devastante incendio nella storia di Los Angeles - facebook.com Vai su Facebook

Spaventoso incendio in zona industriale (FOTO e VIDEO): capannone divorato dalle fiamme. intervento in massa dei vigili del fuoco: salvi gli edifici vicini - Il capannone è stato distrutto dalla furia delle fiamme ma l'intervento dei vigili del fuoco in forze ha permesso di salvare le attività vicine. Secondo ildolomiti.it

VIDEO. Devastante incendio in un capannone in zona industriale a Borgo Valsugana - Ore di lavoro di tantissimi vigili del fuoco per spegnere un incendio di grandi dimensioni divampato in un capannone nella zona industriale di Borgo Valsugana (Qui ... Scrive ildolomiti.it