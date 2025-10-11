Incendio Cornaredo | il marito 88enne si era salvato ma è rientrato in casa per cercare di aiutare la moglie Il figlio il primo a morire

Emergono dettagli sull’incendio scoppiato in una palazzina la scorsa notte in via Cairoli a Cornaredo, nel Milanese. Le tre vittime sono Carmela Greco, 82 anni, il marito 88enne Benito Laria e loro figlio Carlo Laria, di 55 anni. A quanto si apprende, l’incendio è partito intorno alle 4.30 dalla stanza da letto in cui dormiva il figlio, che sarebbe stato il primo a perdere la vita. L’uomo era invece uscito dall’abitazione per chiedere aiuto, ma è poi rientrato per cercare di salvare la vita alla moglie. Il nucleo investigativo antincendio dei vigili del fuoco sta indagando, insieme ai carabinieri di Corsico, per accertare le origini e la dinamica dell’incidente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Incendio Cornaredo: il marito 88enne si era salvato, ma è rientrato in casa per cercare di aiutare la moglie. Il figlio il primo a morire

In questa notizia si parla di: incendio - cornaredo

Incendio nel Milanese, colonna di fumo nero a Cornaredo

Cornaredo, incendio in un deposito: fiamme e una lunga colonna di fumo nero

Incendio in una palazzina a Cornaredo, tre morti e quaranta evacuati: dramma nella notte nel Milanese

#NEWS - #Incendio in condominio, tre morti a #Cornaredo in provincia di #Milano. A perdere la vita nel loro appartamento sono stati un uomo e una donna, anziani genitori della terza vittima, il figlio. Evacuate 40 persone. Le persone valutate a livello medico s - X Vai su X

È di tre morti, tutti della stessa famiglia, il bilancio di un incendio divampato nella notte nell'appartamento di un edificio a Cornaredo, in provincia di Milano. Intorno alle 4.30, il radiomobile della Compagnia di Corsico unitamente alla locale stazione e ai vigili d - facebook.com Vai su Facebook

Cornaredo, chi sono le tre vittime dell’incendio. Il marito è morto per salvare la moglie: “Ha chiesto aiuto e poi è rientrato” - Benito Laria, 88 anni, Carmela Greco, 82, e il figlio 55enne Carlo hanno perso la vita nel rogo divampato nell’appartamento di via Cairoli. msn.com scrive

Cornaredo, incendio nella notte: un intero nucleo familiare perde la vita tra le fiamme - Un devastante incendio ha causato la scomparsa di tre membri della famiglia Laria a Cornaredo, dove un anziano padre ha perso la vita tentando di salvare la moglie dalle fiamme. Secondo news.fidelityhouse.eu