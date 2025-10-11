Incendio alla Casa del Popolo | Era un punto di ritrovo prezioso Non sappiamo più dove andare

Abbadia di Montapulciano Lo stato d'animo che, in questo momento, accomuna la maggior parte degli abitanti di Abbadia con quelli di tutto Montepulciano (e oltre), si legge sul viso delle tante persone che, forse spinte dall'abitudine, arrivano alla Casa del Popolo, si soffermano, appoggiati alle transenne, commentano, si commuovono. Perché al di là dei danni, molto ingenti, provocati dall'incendio scoppiato nella notte tra venerdì e sabato della scorsa settimana, e della ricerca delle sue cause, è troppo intensa e significativa la storia di questa struttura per non intrecciarsi profondamente, intimamente con la vita di Abbadia di Montepulciano e dei suoi abitanti.

