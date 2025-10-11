Incendio al Comune di Moschiano | identificato il presunto responsabile

Tempo di lettura: < 1 minuto A meno di 24 ore dal principio d’incendio che, nella tarda serata di ieri, aveva interessato la nuova sede del Comune di Moschiano, grazie alle serrate indagini, i Carabinieri della Stazione di Quindici e del Nucleo Operativo della Compagnia di Baiano, unitamente ai poliziotti del Commissariato di P.S. di Lauro, hanno indentificato il presunto responsabile. Si tratta di un 57enne del posto, già noto alle Forze dell’Ordine, deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino. L’uomo è ritenuto l’autore del danneggiamento con incendio di alcuni locali del nuovo edificio comunale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Incendio al Comune di Moschiano: identificato il presunto responsabile

