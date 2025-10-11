Incendio a Cornaredo trovate tracce di un accelerante

Tracce di un accelerante sono state trovate nella stanza completamente distrutta dell'appartamento di Cornaredo (Milano) dove un incendio ha provocato tre vittime, madre e padre anziani e il figlio 55enne. Proprio nella camera di quest'ultimo, i vigili del fuoco del Nia (Nucleo Investigativo antincendio) hanno trovato traccia di una sostanza infiammabile non compatibile con i materiali che si trovavano in camera. Un ritrovamento tipico nei casi di incendio doloso. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Incendio a Cornaredo, trovate tracce di un accelerante

