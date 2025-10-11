Incendio a Cornaredo trovate tracce di accelerante | l' ipotesi di un gesto volontario Il vicino | Il papà gridava Carlo brucia poi è rientrato

Morti due anziani e il figlio. L'ipotesi è che il rogo, partito intorno alle 4.30 dalla stanza del 55enne, sia stato provocato volontariamente. Le vittime vivevano in un appartamento al primo piano. Evacuate 50 persone. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

