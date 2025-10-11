Incendio a Cornaredo trovate tracce di accelerante | l' ipotesi di un gesto volontario Il vicino | Il papà gridava Carlo brucia poi è rientrato

Xml2.corriere.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Morti due anziani e il figlio. L'ipotesi è che il rogo, partito intorno alle 4.30 dalla stanza del 55enne, sia stato provocato volontariamente. Le vittime vivevano in un appartamento al primo piano. Evacuate 50 persone. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

incendio a cornaredo trovate tracce di accelerante l ipotesi di un gesto volontario il vicino il pap224 gridava carlo brucia poi 232 rientrato

© Xml2.corriere.it - Incendio a Cornaredo, trovate tracce di accelerante: l'ipotesi di un gesto volontario. Il vicino: «Il papà gridava "Carlo brucia", poi è rientrato»

In questa notizia si parla di: incendio - cornaredo

Incendio nel Milanese, colonna di fumo nero a Cornaredo

Cornaredo, incendio in un deposito: fiamme e una lunga colonna di fumo nero

Incendio in una palazzina a Cornaredo, tre morti e quaranta evacuati: dramma nella notte nel Milanese

incendio cornaredo trovate tracceIncendio in una palazzina a Cornaredo, tre morti: evacuate 50 persone - Un incendio in una palazzina di quattro piani ha causato la morte di tre persone, la scorsa notte, a Cornaredo, nel Milanese. Riporta mondopalermo.it

incendio cornaredo trovate tracceMilano, incendio in un appartamento a Cornaredo: tre morti - (Adnkronos) – E’ di tre morti il bilancio di un incendio divampato la notte scorsa in un appartamento di un palazzo a Cornaredo, nel Milanese. Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Incendio Cornaredo Trovate Tracce