Incendio a Cornaredo trovata sostanza accelerante nella camera da letto del 55enne | esami anche sui corpi

Una sostanza accelerante è stata trovata nella camera da letto dalla quale si è generato l'incendio che ha portato al decesso di un 55enne e dei suoi genitori in un appartamento di Cornaredo (Milano). Nei prossimi giorni verranno svolti esami anche sulle salme dei tre per capire se sia presente anche sui corpi delle vittime. 🔗 Leggi su Fanpage.it

