Nella notte è divampato un incendio in una palazzina della provincia milanese. L'ipotesi è che il rogo, partito intorno alle 4.30 dalla stanza del figlio, sia stato provocato volontariamente. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Incendio a Cornaredo, morti padre e madre anziani con il figlio 55enne. Cosa sappiamo fino ad ora