Incendio a Cornaredo morti padre e madre anziani con il figlio 55enne Cosa sappiamo fino ad ora

Vanityfair.it | 11 ott 2025

Nella notte è divampato un incendio in una palazzina della provincia milanese. L'ipotesi è che il rogo, partito intorno alle 4.30 dalla stanza del figlio, sia stato provocato volontariamente. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

incendio a cornaredo morti padre e madre anziani con il figlio 55enne cosa sappiamo fino ad ora

© Vanityfair.it - Incendio a Cornaredo, morti padre e madre anziani con il figlio 55enne. Cosa sappiamo fino ad ora

In questa notizia si parla di: incendio - cornaredo

