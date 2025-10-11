Incendio a Cornaredo morte tre persone | le immagini del rogo

(LaPresse) Tragedia a Cornaredo, in provincia di Milano: un incendio in un appartamento ha causato la morte di tre persone, tutti membri della stessa famiglia. Il rogo, scoppiato nella notte, ha reso inagibile l’edificio e costretto all’evacuazione 50 persone. Otto i feriti portati in ospedale, tra cui un vigile del fuoco. In corso le indagini per accertare le cause, al momento ritenute accidentali. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Incendio a Cornaredo, morte tre persone: le immagini del rogo

