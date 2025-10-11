Incendio a Cornaredo la vicina della famiglia deceduta | Mi han detto chiama aiuto mio figlio sta bruciando

"Chiama aiuto, mio figlio sta bruciando". A parlare a Fanpage.it è la dirimpettaia della famiglia che ha perso la vita nell'incendio che è divampato questa notte, sabato 11 ottobre, in via Cairoli a Cornaredo, nel Milanese. Secondo quanto appreso da Fanpage.it, le vittime sarebberoCarmela Greco, Francesco Laria e del figlio della coppia Carlo. Quest'ultimo, secondo una prima ricostruzione, potrebbe aver appiccato il rogo che si è originato proprio nel loro appartamento. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: incendio - cornaredo

