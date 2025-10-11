Incendio a Cornaredo la testimonianza dei vicini | Il padre ha bussato alla porta Il figlio chiedeva aiuto

“Verso le 3:30 ho sentito dei rumori, abbiamo guardato fuori ed è iniziato il fuoco dove c’è la sala. Poi dalla sala è andato in camera e in cucina. C’era il figlio, penso, che diceva ‘ aiuto, aiutatemi ‘. Dopo una decina di minuti sono arrivati i pompieri. Un disastro veramente.” È la testimonianza di un residente in un palazzo nelle vicinanze del condominio di Cornaredo in cui, nella notte tra venerdì e sabato, tre persone ( Carmela Greco, 82 anni, il marito 88enne Benito Laria e loro figlio Carlo Laria, di 55 anni) sono morte a causa di un incendio. Un altro vicino ha raccontato che di notte ha sentito bussare alla porta ed era Benito che urlava e chiedeva aiuto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

incendio cornaredo testimonianza viciniCornaredo, chi sono le tre vittime dell’incendio. Il marito è morto per salvare la moglie: “Ha chiesto aiuto e poi è rientrato” - Benito Laria, 88 anni, Carmela Greco, 82, e il figlio 55enne Carlo hanno perso la vita nel rogo divampato nell’appartamento di via Cairoli. Scrive msn.com

incendio cornaredo testimonianza viciniCornaredo, incendio nella notte: un intero nucleo familiare perde la vita tra le fiamme - Un devastante incendio ha causato la scomparsa di tre membri della famiglia Laria a Cornaredo, dove un anziano padre ha perso la vita tentando di salvare la moglie dalle fiamme. Segnala news.fidelityhouse.eu

