Incendio a Cornaredo la testimonianza dei vicini | Il padre ha bussato alla porta Il figlio chiedeva aiuto
“Verso le 3:30 ho sentito dei rumori, abbiamo guardato fuori ed è iniziato il fuoco dove c’è la sala. Poi dalla sala è andato in camera e in cucina. C’era il figlio, penso, che diceva ‘ aiuto, aiutatemi ‘. Dopo una decina di minuti sono arrivati i pompieri. Un disastro veramente.” È la testimonianza di un residente in un palazzo nelle vicinanze del condominio di Cornaredo in cui, nella notte tra venerdì e sabato, tre persone ( Carmela Greco, 82 anni, il marito 88enne Benito Laria e loro figlio Carlo Laria, di 55 anni) sono morte a causa di un incendio. Un altro vicino ha raccontato che di notte ha sentito bussare alla porta ed era Benito che urlava e chiedeva aiuto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
