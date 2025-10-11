Incendio a Cornaredo il racconto della vicina di casa delle tre vittime | Il padre è uscito per chiamare aiuto e poi è rientrato
Una testimone della tragedia di via Cairoli, ancora sotto choc, ripercorre gli attimi drammatici che ha vissuto . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: incendio - cornaredo
Incendio nel Milanese, colonna di fumo nero a Cornaredo
Cornaredo, incendio in un deposito: fiamme e una lunga colonna di fumo nero
Incendio in una palazzina a Cornaredo, tre morti e quaranta evacuati: dramma nella notte nel Milanese
Milano, incendio in un condominio di Cornaredo. Morta un’intera famiglia https://tg.la7.it/cronaca/incendio-condominio-cornaredo-11-10-2025-245740… - X Vai su X
#Milano Incendio nella notte in una palazzina: morte tre persone. Le vittime erano una coppia di 88 e 85 anni e il figlio 45enne. 40 persone vacuate dall'edificio che si trova a Cornaredo: 8 in ospedale per accertamenti. Da chiarire le cause del rogo Vai su Facebook
Incendio a Cornaredo, la vicina della famiglia deceduta: “Mi han detto chiama aiuto, mio figlio sta bruciando” - it è la dirimpettaia della famiglia che ha perso la vita nell’incendio che è divampato questa notte, sabato 11 ottobre, in via Cairoli a ... Come scrive fanpage.it
Incendio a Cornaredo vicino Milano in una palazzina, 3 morti e condominio evacuato: in 8 in ospedale - Un incendio in una palazzina di quattro piani ha causato la morte di tre persone a Cornaredo, in provincia di Milano. Scrive virgilio.it