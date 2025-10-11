Incendio a Cornaredo il racconto della vicina di casa delle tre vittime | Il padre è uscito per chiamare aiuto e poi è rientrato

Ilgiorno.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una testimone della tragedia di via Cairoli, ancora sotto choc, ripercorre gli attimi drammatici che ha vissuto  . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Incendio a Cornaredo, la vicina della famiglia deceduta: "Mi han detto chiama aiuto, mio figlio sta bruciando" - è la dirimpettaia della famiglia che ha perso la vita nell'incendio che è divampato questa notte, sabato 11 ottobre, in via Cairoli a ...

Incendio a Cornaredo vicino Milano in una palazzina, 3 morti e condominio evacuato: in 8 in ospedale - Un incendio in una palazzina di quattro piani ha causato la morte di tre persone a Cornaredo, in provincia di Milano.

