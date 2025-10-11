Incendio a Cornaredo | chi sono le tre vittime Il marito morto per salvare la moglie | È uscito urlando aiuto ed è rientrato

Leggo.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un'intera famiglia è rimasta uccisa nell'incendio scoppiato in una palazzina a Cornaredo (Milano), nella notte tra venerdì e sabato. Le tre vittime. 🔗 Leggi su Leggo.it

incendio a cornaredo chi sono le tre vittime il marito morto per salvare la moglie 200 uscito urlando aiuto ed 232 rientrato

© Leggo.it - Incendio a Cornaredo: chi sono le tre vittime. Il marito morto per salvare la moglie: «È uscito urlando aiuto ed è rientrato»

In questa notizia si parla di: incendio - cornaredo

Incendio nel Milanese, colonna di fumo nero a Cornaredo

Cornaredo, incendio in un deposito: fiamme e una lunga colonna di fumo nero

Incendio in una palazzina a Cornaredo, tre morti e quaranta evacuati: dramma nella notte nel Milanese

incendio cornaredo sono treIncendio a Cornaredo: chi sono le tre vittime. Il padre morto per salvare la moglie: «È uscito urlando aiuto ed è rientrato» - Un'intera famiglia è rimasta uccisa nell'incendio scoppiato in una palazzina a Cornaredo (Milano), nella notte tra venerdì e sabato. Riporta leggo.it

incendio cornaredo sono treCornaredo, chi sono le tre vittime dell’incendio nel palazzo di via Cairoli - Benito Laria, 88 anni, la moglie Carmela Greco, 82, e il figlio 55enne Carlo hanno perso la vita nel rogo divampato nell’appartamento al primo piano per cause probabilmente accidentali. Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Incendio Cornaredo Sono Tre