Incendio a Cornaredo | chi sono le tre vittime Il marito morto per salvare la moglie | È uscito urlando aiuto ed è rientrato

Un'intera famiglia è rimasta uccisa nell'incendio scoppiato in una palazzina a Cornaredo (Milano), nella notte tra venerdì e sabato. Le tre vittime. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Incendio a Cornaredo: chi sono le tre vittime. Il marito morto per salvare la moglie: «È uscito urlando aiuto ed è rientrato»

Cornaredo, chi sono le tre vittime dell’incendio nel palazzo di via Cairoli - Benito Laria, 88 anni, la moglie Carmela Greco, 82, e il figlio 55enne Carlo hanno perso la vita nel rogo divampato nell’appartamento al primo piano per cause probabilmente accidentali. Come scrive msn.com