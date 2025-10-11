Incendio a Cornaredo 3 morti 40 evacuati feriti 3 Vigili del fuoco | VIDEO

Nelle prime ore della notte, i Vigili del Fuoco sono intervenuti a Cornaredo (MI), in via Cairoli, per un incendio sviluppatosi in un appartamento al primo piano di un condominio di quattro piani. Tre morti in un incendio a Cornaredo Il rogo ha purtroppo causato il decesso di tre persone, si tratterebbe di una coppia . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

Cornaredo, incendio in un condominio: 3 morti, deceduta un’intera famiglia - Le vittime del rogo in via Cairoli, su cui indagano vigili del fuoco e carabinieri, sono due anziani genitori di 88 e 85 anni e il figlio di 45. Come scrive ilgiorno.it

A fuoco una palazzina nel Milanese, 40 evacuati e 3 morti: padre, madre e figlio perdono la vita - Un’intera famiglia è morta nel rogo che si è sviluppato all’interno della palazzina intorno alle 4. Scrive fanpage.it