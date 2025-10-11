Ispra nelle scorse ore ha diffuso i dati aggiornati degli incendi boschivi dal 1 gennaio al 15 settembre 2025. Il quadro è disarmante. L’analisi, in esclusiva, di un esperto dell’Istituto. “ Nel tempo, nelle aree ad alta frequenza di incendi, gli ecosistemi impattati possono essere soggetti a perdita di biodiversità e funzionalità ”. L’ultimo report di Ispra parla chiaro. Fino a questo momento nel 2025 oltre 1600 roghi boschivi hanno bruciato una superficie totale di quasi 890 km2, pari a 125mila campi da calcio. (ANSA FOTO) – Notizie. 🔗 Leggi su Notizie.com

© Notizie.com - Incendi boschivi, bruciata un’area pari a 125mila campi da calcio nel 2025. Ispra: “Con sempre più roghi si rischia di perdere la biodiversità”