Incendi boschivi bruciata un’area pari a 125mila campi da calcio nel 2025 Ispra | Con sempre più roghi si rischia di perdere la biodiversità
Ispra nelle scorse ore ha diffuso i dati aggiornati degli incendi boschivi dal 1 gennaio al 15 settembre 2025. Il quadro è disarmante. L’analisi, in esclusiva, di un esperto dell’Istituto. “ Nel tempo, nelle aree ad alta frequenza di incendi, gli ecosistemi impattati possono essere soggetti a perdita di biodiversità e funzionalità ”. L’ultimo report di Ispra parla chiaro. Fino a questo momento nel 2025 oltre 1600 roghi boschivi hanno bruciato una superficie totale di quasi 890 km2, pari a 125mila campi da calcio. (ANSA FOTO) – Notizie. 🔗 Leggi su Notizie.com
Il Sud che brucia. 2025 anno nero per gli incendi, e sono dolosi - L'85 per cento degli incendi censiti dall'Ispra nel corso del 2025 si concentrano in quattro Regioni del Sud (nell'ordine, Sicilia, Calabria, ... Lo riporta huffingtonpost.it
