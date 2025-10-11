Arezzo, 11 ottobre 2025 – Dopo il successo delle edizioni precedenti a La Verna, Colleviti (Pistoia) e Camaldoli, la manifestazione più suggestiva dedicata al patrimonio storico-artistico italiano approda a Monte San Savino (Arezzo) con un nuovo nome e una rinnovata identità: Incantum. Monte San Savino a lume di candela. Per una notte, il borgo si trasformerà in un luogo fuori dal tempo: migliaia di candele illumineranno strade, piazze e monumenti, avvolgendo il centro storico in un'atmosfera sospesa, fatta di luce tremolante, silenzio e meraviglia. Il programma prevede concerti dal vivo – di musica sacra, pop, jazz, classica e strumentale – e l'apertura straordinaria di spazi solitamente non accessibili al pubblico, anch'essi illuminati dalla luce delle candele: chiese, oratori, chiostri, cisterne e palazzi storici. 🔗 Leggi su Lanazione.it

