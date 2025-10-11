Inaugurato il murales ' partecipato' di 300 metri attorno al Parco della giustizia | Lavori della Cittadella a novembre
È stato inaugurato oggi a Bari il progetto di arte partecipata “Murà”, un murales di 300 metri realizzato sul muro perimetrale del futuro Parco della Giustizia sui temi della legalità e della giustizia, dell’ambiente e dell’inclusione sociale. Il progetto, promosso dall’Agenzia del Demanio, in. 🔗 Leggi su Baritoday.it
