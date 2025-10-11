Inaugurata la nuova mini pala meccanica della Protezione Civile di Tarquinia
In occasione della Settimana Nazionale della Protezione Civile, si è svolta il 5 ottobre l’inaugurazione della nuova mini pala meccanica multifunzione (Bob-Cat) messo a disposizione della Protezione Civile comunale di Tarquinia. Il nuovo mezzo, dotato anche di lama spazzaneve, è stato acquistato. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
