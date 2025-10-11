Inammissibili i ricorsi contro l' elezione di Barbagallo a segretario del Pd Sicilia | Decisione contraria a statuto e legge
"La decisione assunta dalla commissione di garanzia regionale del Pd Sicilia, presieduta da Giovanni Panepinto, che ha dichiarato 'inammissibili' i nostri ricorsi contro l'elezione alla segreteria regionale di Anthony Barbagallo, è contraria ai diritti statutari e di legge degli elettori e degli.
Ricorsi contro Barbagallo, Pd siciliano verso un altro scontro: i ribelli puntano sulla Commissione nazionale di garanzia - La Commissione regionale, nominata dal segretario attuale, sarebbe «in conflitto d'interessi». Come scrive lasicilia.it
Pd Sicilia, respinti i ricorsi: Barbagallo resta segretario - Fine (forse) delle polemiche dentro il Partito Democratico, dopo una serie di ricorsi e un rimpallo di decisioni tra la commissione di garanzia regionale e quella nazionale ecco la decisione: ricorso ... Segnala tp24.it