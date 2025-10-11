In zona ASI nasce il Ponte 15 ottobre 2015 martedì la cerimonia inaugurale

Tempo di lettura: 2 minuti Il sindaco Clemente Mastella e il presidente del Consorzio Asi Domenico Vessichelli comunicano che martedì 14 ottobre, alle ore 12,30, si svolgerà la cerimonia d’intitolazione, alla presenze di Autorità civili, militari e religiose, del Ponte che sarà intitolato al 15 Ottobre 2015, giornata in cui la Città di Benevento fu colpita da devastanti eventi alluvionali, da cui seppe rialzarsi con coraggio, dedizione e spirito di sacrificio di Cittadini, Imprese e Istituzioni. L’infrastruttura oggetto dell’intitolazione con disvelamento della targa è quella che funge da ingresso all’agglomerato industriale, nelle immediate vicinanze della sede del Consorzio industriale ASI a Ponte Valentino. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

