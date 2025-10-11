In Tennessee è esplosa una fabbrica di esplosivi morti e dispersi

Diciannove persone risultano disperse in seguito all’esplosione avvenuta venerdì in uno stabilimento di produzione di esplosivi nel Tennessee. Lo sceriffo della contea di Humphreys, Chris Davis, ha dichiarato che quattro o cinque persone sono state trasportate in un ospedale vicino dopo l’enorme esplosione che ha raso al suolo una fabbrica e che diverse sono decedute. Lo stabilimento di Bucksnort, nel Tennessee, a circa 90 km a sud-ovest di Nashville, è specializzato nello sviluppo, nella produzione, nella manipolazione e nello stoccaggio di esplosivi. La causa dell’esplosione rimane incerta. Lo sceriffo Davis, visibilmente emozionato durante la sua prima conferenza stampa della giornata, si è rifiutato di dire esattamente quante persone sono morte. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

