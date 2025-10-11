In prima linea per i cittadini Il prefetto rende onore a Vigili del fuoco e Cross

In occasione della "Settimana Nazionale della Protezione Civile", che quest’anno giunge alla settima edizione, il Prefetto Angelo Gallo Carrabba, accompagnato dal viceprefetto aggiunto Raissa Cipriani ha fatto visita al Comando Provinciale dei Vigili del fuoco. Ad accoglierlo il comandante Fabrizio Priori: dopo una visita alla centrale operativa e all’area che ospiterà la nuova "Sala Crisi", la visita si è conclusa con un breve briefing, in videocollegamento, con i distaccamenti di Montecatini, Pescia e San Marcello Piteglio, nel corso del quale il comandante Priori ha esposto i dati salienti dell’attività svolta nel 2025, sia sotto il profilo operativo, sia sotto quello amministrativo-preventivo e sanzionatorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

