In possesso di razzi segnaletici e fumogeni allo stadio di Caltanissetta Daspo per due agrigentini
Daspati dal questore di Caltanissetta, Pinuccia Albertino Agnello. Due tifosi del Kamarat - di 31 e 38 anni - non potranno recarsi allo stadio, o nelle aree antistanti o limitrofe, per tutto il prossimo anno. Lo scorso mese di aprile, in occasione dell’incontro di calcio Kamarat-Priolo. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
In questa notizia si parla di: possesso - razzi
