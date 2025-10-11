In possesso di razzi segnaletici e fumogeni allo stadio di Caltanissetta Daspo per due agrigentini

Agrigentonotizie.it | 11 ott 2025

Daspati dal questore di Caltanissetta, Pinuccia Albertino Agnello. Due tifosi del Kamarat - di 31 e 38 anni - non potranno recarsi allo stadio, o nelle aree antistanti o limitrofe, per tutto il prossimo anno. Lo scorso mese di aprile, in occasione dell’incontro di calcio Kamarat-Priolo. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

