In ospedale una doppia violenza per me si poteva evitare | Roberta Rei racconta il dolore provato dopo l'aborto

Fanpage.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roberta Rei de Le Iene ha parlato dell'aborto spontaneo avuto pochi mesi fa. Ne parlò ad agosto su Instagram e nello studio di Verissimo oggi ha affrontato il tema spiegando di essere stata vittima di una "doppia violenza" in ospedale: "Ho sentito cosa dicevano le infermiere dopo l'operazione". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: ospedale - doppia

Doppia spedizione punitiva a Bereguardo a colpi di mazza da baseball: giovane in ospedale

Eccezionale intervento in ospedale. Salvate nove vite in quarantotto ore con una doppia donazione di organi

ospedale doppia violenza poteva“In ospedale una doppia violenza per me, si poteva evitare”: Roberta Rei racconta il dolore provato dopo l’aborto - Ne parlò ad agosto su Instagram e nello studio di Verissimo oggi ha affrontato il tema spiegando di essere stata vittima di ... Segnala fanpage.it

ospedale doppia violenza potevaRoberta Rei la violenza subita in ospedale dopo l’aborto: “Non è normale” - Roberta Rei a Verissimo racconta il momento più doloroso, l'aborto e quello che in ospedale non avrebbe voluto vivere ... Secondo ultimenotizieflash.com

Cerca Video su questo argomento: Ospedale Doppia Violenza Poteva