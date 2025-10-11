In Italia sette della Freedom Flotilla

11 ott 2025

Sono tornati a casa ieri sera sette, dei nove, attivisti italiani della Freedom Flotilla. Anche in questi tre i casi, come per i partecipanti alla prima flotilla, i voli sono . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

