In fuga dai carabinieri urta tre auto e si schianta contro uno spartitraffico | 34enne finisce in carcere
Valbrembo. Tentano di fuggire a un controllo dei carabinieri e, dopo un inseguimento a folle velocità lungo la strada statale 470, si schiantano contro uno spartitraffico. Durante la fuga, la vettura ha urtato lateralmente un furgone Caddy e una Fiat Panda, e frontalmente una Mercedes GLA. Alla fine, il conducente, A.E., 35 anni, cittadino marocchino con numerosi precedenti, è stato arrestato con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale. L’operazione che ha portato all’arresto è iniziata lo scorso 6 ottobre, coinvolgendo diverse stazioni dei carabinieri della provincia. Quel giorno, una pattuglia del Nucleo Radiomobile di Bergamo, impegnata in un servizio di controllo del territorio, si è avvicinata a un bar di Mozzo, da cui erano usciti due nordafricani con atteggiamento sospetto. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
