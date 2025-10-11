In Fondazione della Comunità Bergamasca nasce il Fondo Premio Marcello Magni

Nasce in Fondazione della Comunità Bergamasca il Fondo Premio Marcello Magni, costituito per realizzare il Premio e il Festival teatrale dedicati all’attore bergamasco che, dal 2026, daranno vita a un progetto stabile dedicato al teatro e ai giovani nella sua città natale. Il fondo filantropico, presentato sabato 11 ottobre presso la sede della Fondazione, è stato voluto dalla moglie Kathryn Hunter e dai fratelli Renato e Giuliano, con una dotazione iniziale di 30 mila euro, di cui 20 mila stanziati dalla famiglia e 10 mila dalla Fondazione. Avrà durata illimitata e potrà essere incrementato nel tempo con nuove donazioni da parte di privati e istituzioni. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

