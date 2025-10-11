In Fondazione della Comunità Bergamasca nasce il Fondo Marcello Magni
IL PROGETTO. : la prima pietra di un nuovo progetto culturale per il teatro a Bergamo. Stanziamento iniziale di 30 mila euro, 20 mila dalla famiglia Magni e 10 mila da Fondazione della Comunità Bergamasca. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
In questa notizia si parla di: fondazione - comunit
Oggi è nata la Fondazione SETA, la Comunità Energetica dei Comuni di Bresso, Cassano d'Adda, Pessano con Bornago e Trezzano Rosa. Con me nella foto i Sindaci Fabio Colombo, Alberto Villa, Diego Cataldo in rappresentanza degli altri Comuni soci e U - facebook.com Vai su Facebook
In Fondazione della Comunità Bergamasca nasce il Fondo Marcello Magni - In Fondazione della Comunità Bergamasca nasce il Fondo Marcello Magni: la prima pietra di un nuovo progetto culturale per il teatro a Bergamo. Scrive ecodibergamo.it
Nasce la Fondazione Luca Salvadori dedicata al pilota scomparso - A un anno dall'incidente in Germania che è costato la vita a Luca Salvadori, prende vita a Milano la Fondazione a lui dedicata, fortemente voluta dai genitori Maurizio e Monica. Riporta ansa.it