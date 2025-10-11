In Fondazione della Comunità Bergamasca nasce il Fondo Marcello Magni

IL PROGETTO. : la prima pietra di un nuovo progetto culturale per il teatro a Bergamo. Stanziamento iniziale di 30 mila euro, 20 mila dalla famiglia Magni e 10 mila da Fondazione della Comunità Bergamasca. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

