In Fiera torna il Fovea Tattoo Festival

Dal 17 al 19 ottobre, Foggia si prepara ad accogliere il Fovea Tattoo Festival, un evento che celebra l'arte del tatuaggio, la musica e il legame con il territorio.La manifestazione prenderà il via giovedì 17 ottobre con una serata dedicata alla musica live: sul palco si alterneranno cantanti e.

