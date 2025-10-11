In fiamme un condominio nel Milanese morti due anziani e il figlio Trovata sostanza accelerante

AGI - L'incendio in una palazzina di Cornaredo dove sono morte tre persone potrebbe essere stato causato da una sostanza accelerante e quindi riconducibile a un gesto volontario. Al momento è solo un'ipotesi ma quello che è certo è che nella stanza di Carlo Laria, morto assieme agli anziani genitori, è stata rinvenuta dai vigili del Nia (Nucleo Investigativo Regionale) una sostanza definita "anomala rispetto al contesto dove si trovava il cadavedere" del 55enne. Proprio dal letto del figlio di Benito Laria e Carmela Greco si sono sviluppate le fiamme. Sono in corso ulteriori rilievii e verifiche col coordinamento della procuratrice aggiunta Tiziana Siciliano. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - In fiamme un condominio nel Milanese, morti due anziani e il figlio. Trovata sostanza accelerante

