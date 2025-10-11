In corteo dopo l’accordo di pace Circa 700 manifestanti in strada Inni e striscioni per la Palestina

di Luca Amodio AREZZO " Arezzo sa da che parte stare ". È con questo slogan che il corteo dei ProPal si è snodato per le vie del centro storico. Ieri, nel super venerdì dell’Arezzo al comunale contro il Gubbio e dei banchi del Mercatissimo. "Manifestiamo sì, ma in modo pacifico", lo hanno ripetuto all’infinito gli organizzatori. " Stop al genocidio ", si legge nel cartellone che guida il corteo, dal Rossellino fino a Palazzo Cavallo. La tregua annunciata da Trump non basta a chi ha deciso di scendere in piazza. "Continuiamo a manifestare perché non ci fidiamo di questa intesa raggiunta. Non ci fidiamo di Trump e del governo di Israele". 🔗 Leggi su Lanazione.it

