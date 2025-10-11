In Corea del Sud il buddismo è diventato una moda

Portachiavi a forma di Buddha. Magliette e spille colorate con slogan spirituali. Braccialetti di legno e rosari. In Corea del Sud il buddismo è diventato un fenomeno pop che attira sempre più i giovani, trovando terreno fertile in una società alla disperata ricerca di sollievo dallo stress quotidiano. I gadget buddisti che piacciono ai giovani sudcoreani. I gadget Buddhistcore, come li ha definiti il New York Times, sono diventati la nuova moda della Generazione Z. Si tratta di oggetti di uso quotidiano ispirati alla spiritualità buddista e reinterpretati in chiave minimalista. Un mercato che in Corea del Sud lo scorso anno è stato stimato intorno ai 291 milioni di dollari, con una crescita media annuale prevista dell’11,7 per cento tra il 2025 e il 2033. 🔗 Leggi su Lettera43.it

