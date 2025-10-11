In Corea del Sud il buddismo è diventato una moda

Lettera43.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Portachiavi a forma di Buddha. Magliette e spille colorate con slogan spirituali. Braccialetti di legno e rosari. In Corea del Sud il buddismo è diventato un fenomeno pop che attira sempre più i giovani, trovando terreno fertile in una società alla disperata ricerca di sollievo dallo stress quotidiano. I gadget buddisti che piacciono ai giovani sudcoreani. I gadget Buddhistcore, come li ha definiti il  New York Times, sono diventati la nuova moda della Generazione Z. Si tratta di oggetti di uso quotidiano ispirati alla spiritualità buddista e reinterpretati in chiave minimalista. Un mercato che in Corea del Sud lo scorso anno è stato stimato intorno ai 291 milioni di dollari, con una crescita media annuale prevista dell’11,7 per cento tra il 2025 e il 2033. 🔗 Leggi su Lettera43.it

in corea del sud il buddismo 232 diventato una moda

© Lettera43.it - In Corea del Sud il buddismo è diventato una moda

In questa notizia si parla di: corea - buddismo

La Corea del Sud rimuove gli altoparlanti al confine con la Corea del Nord - Il 4 agosto la Corea del Sud ha dichiarato di aver rimosso gli altoparlanti usati per diffondere il K- Si legge su internazionale.it

La Corea del Sud interrompe la propaganda anti-Nord al confine: il presidente Lee punta sul dialogo - La mossa &#232; il primo passo concreto verso l'allentamento delle tensioni tra i rivali sotto il nuovo governo del presidente sudcoreano Lee Jae- Scrive it.euronews.com

Cerca Video su questo argomento: Corea Sud Buddismo 232