In casa Seravezza e Forte dei Marmi C’è il derby a Massarosa in Seconda

Sport.quotidiano.net | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La seconda domenica di ottobre nel calcio dilettantistico vede tante partite in trasferta per le nostre squadre versiliesi dalla Serie D alla Seconda categoria. In casa ci sono solo il Seravezza in Serie D, il Forte dei Marmi in Promozione e le due versiliesi di Prima categoria (Capezzano e Torrelaghese) oltre al Massarosa che in Seconda categoria ha il derby versiliese (già andato in scena di recente in coppa) contro il Salavetitia Seravezza. Ma vediamo in dettaglio tutto il programma delle “ nostre“ previsto per domani pomeriggio, con tanto di designazioni arbitrali. Serie D. Domani alle 15 al “Buon Riposo“ il Seravezza riceve lo Scandicci. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

in casa seravezza e forte dei marmi c8217232 il derby a massarosa in seconda

© Sport.quotidiano.net - In casa Seravezza e Forte dei Marmi. C’è il derby a Massarosa in Seconda

In questa notizia si parla di: casa - seravezza

Seravezza ribaltato in casa nei Nazionali. E’ iniziata la stagione anche nei Provinciali

casa seravezza forte marmiIn casa Seravezza e Forte dei Marmi. C’è il derby a Massarosa in Seconda - La seconda domenica di ottobre nel calcio dilettantistico vede tante partite in trasferta per le nostre squadre versiliesi dalla Serie D alla Seconda categoria. Lo riporta sport.quotidiano.net

casa seravezza forte marmiSeravezza ribaltato in casa nei Nazionali. E’ iniziata la stagione anche nei Provinciali - Brutte sconfitte per Stiava e Croce Verde Viareggio. msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Casa Seravezza Forte Marmi