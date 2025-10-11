IN BREVE

Si è conclusa al Teatro Mecenate la tappa aretina del Sara Safe Factor, progetto nazionale per la sicurezza stradale promosso da Sara Assicurazioni, compagnia ufficiale dell’Aci, con Aci Sport e l’Automobile Club di Arezzo. Un’iniziativa che ogni anno coinvolge migliaia di studenti in età da patente per ricordare che, in strada come in pista, vincono sempre le regole. Protagonista dell’incontro è stato Andrea Montermini (nella foto), campione automobilistico che da oltre dieci anni affianca il progetto portando la sua esperienza diretta ai giovani. "Ne ho incontrati più di 140 mila – racconta – e continuo a dire che rispettare il Codice della Strada è l’unico modo per arrivare davvero al traguardo". 🔗 Leggi su Lanazione.it

