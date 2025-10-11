IN BREVE
Si è conclusa al Teatro Mecenate la tappa aretina del Sara Safe Factor, progetto nazionale per la sicurezza stradale promosso da Sara Assicurazioni, compagnia ufficiale dell’Aci, con Aci Sport e l’Automobile Club di Arezzo. Un’iniziativa che ogni anno coinvolge migliaia di studenti in età da patente per ricordare che, in strada come in pista, vincono sempre le regole. Protagonista dell’incontro è stato Andrea Montermini (nella foto), campione automobilistico che da oltre dieci anni affianca il progetto portando la sua esperienza diretta ai giovani. "Ne ho incontrati più di 140 mila – racconta – e continuo a dire che rispettare il Codice della Strada è l’unico modo per arrivare davvero al traguardo". 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: breve - sara
Dal primo agosto il primo lotto di asfaltature in 20 strade di Montesilvano: a breve sarà interessata anche via Vestina
F1, Toto Wolff conferma: “Il rinnovo di George Russell sarà ufficializzato a breve”
Trump ci riprova: «Guerra in Ucraina può finire presto: ci sarà scambio di territori». La pretesa di Putin per la pace e il vertice «a breve»
L'intervista integrale di Federica Manzon a László Krasznahorkai, vincitore del premio Nobel per la Letteratura 2025, pubblicata su Tuttolibri, settimanale de La Stampa, è disponibile sul sito. Di seguito riportiamo un breve estratto. Qual è il ruolo della letteratur - facebook.com Vai su Facebook
Breve storia d'amore, il trailer ufficiale del film [HD] - Un film con Pilar Fogliati, Adriano Giannini, Andrea Carpenzano, Valeria Golino. Secondo mymovies.it
Breve storia d'amore: il trailer del film con Pilar Fogliati, Adriano Giannini, Andrea Carpenzano e Valeria Golino - La sceneggiatrice Ludovica Rampoldi esordisce alla regia con questo film che verrà presentato alla Festa del Cinema di Roma prima di debuttare nelle sale il 27 novembre. Scrive comingsoon.it