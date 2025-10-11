In ballo il rinnovo di Carlos Augusto ma il brasiliano chiede l’aumento

Arrivato dal Monza nel 2023, è diventato una delle colonne portanti della difesa e del centrocampo dell’ Inter, prima sotto Simone Inzaghi, ora con Cristian Chivu. Per il brasiliano Carlos Augusto, quindi, l’Inter pensa al rinnovo del contratto. Il suo attuale scade nel 2028 e l’Inter ha intenzione di prolungarglielo avendo constatato la sua affidabilità. In vista potrebbe esserci anche una lievitazione dell’ingaggio che attualmente è pari a due milioni. Vorrebbe un ritocco dell’ingaggio. Questo chiederebbero il calciatore e il suo entourage nei primi incontri preliminari con la società e l’Inter sarebbe disposta ad aumentargli lo stipendio. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

