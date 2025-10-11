In arrivo in Lombardia una nuova legge su funghi e tartufi | riguarderà anche la raccolta
La Lombardia si prepara a celebrare una giornata regionale dedicata ai funghi e ai tartufi. Nelle prossime settimane sarà presentato in Consiglio regionale il progetto di legge “Lombardia terra di funghi e tartufi”, depositato dai consiglieri regionali di Fratelli d’Italia Giacomo Zamperini e Michele Schiavi. L’iniziativa legislativa, che modifica la legge regionale 312008, punta a fornire regole chiare e strumenti concreti per la raccolta, la commercializzazione e la tutela di funghi e tartufi sul territorio lombardo. “È il frutto di un confronto costante con le associazioni micologiche lombarde, vere sentinelle dei nostri boschi e della biodiversità”, hanno spiegato i due proponenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
