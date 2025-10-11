Dal 12 ottobre 2025 cambiano i controlli alle frontiere in Europa. Il nuovo sistema si chiama EntryExit System (EES) e andrà a sostituire i timbri sul passaporto. Al posto di questi ci saranno il riconoscimento facciale e le impronte digitali. Il nuovo sistema, introdotto dall’Unione Europea, riguarderà i viaggiatori provenienti dai Paesi extra-Schengen: sono quindi compresi tra questi anche i viaggiatori del Regno Unito. Si tratta ancora di un sistema da sperimentare e tra gli aeroporti scelti per la sperimentazione del nuovo sistema ci sono quelli di Milano Linate, Malpensa e Roma Fiumicino. Lo scopo è quello di rafforzare la sicurezza delle frontiere, ma soprattutto di monitorare gli ingressi e le uscite di quei cittadini non europei che si trattengono all’interno dei Paesi Ue per periodi brevi, entro i 90 giorni. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - In aeroporto via ai controlli biometrici per entrare nello spazio Schengen