In Abruzzo 3 persone su 4 si sentono bene o molto bene | dato in peggioramento rispetto agli anni passati

In Abruzzo il 74,5% della popolazione, cioè tre persone su quattro, dà un giudizio positivo sulla propria salute generale, dichiarando di sentirsi bene o molto bene. È quanto emerge dalla sorveglianza Passi, secondo il report aggiornato sul sito dell'Istituto superiore di sanità, rielaborato. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Furti d'auto su commissione: 20 persone arrestate nel foggiano, hanno rubato anche in Abruzzo
Gimbe, in Abruzzo 160 mila persone rinunciano alle cure nel 2024 - In Abruzzo, nel 2024, il 12,6% dei cittadini, cioè quasi 160 mila persone, ha dichiarato di aver rinunciato ad una o più prestazioni sanitarie (media Italia 9,9%), con un incremento di 3,4 punti perce ... ansa.it scrive