Pisa, 11 ottobre 2025 – Sono 12mila gli studenti che partecipano a UniPi-Orienta 2025, l'evento che l' Università di Pisa dedica all'orientamento delle future matricole. Dal 9 al 11 ottobre, dalle 8:30 alle 19, il Polo Fibonacci, nel centro storico della città, accoglie ogni giorno 4mila studenti delle scuole superiori da tutta la Toscana e non solo. Nelle tre giornate, i ragazzi potranno conoscere da vicino i corsi di laurea, assistere a lezioni aperte, partecipare a laboratori ed esperimenti, e confrontarsi direttamente con docenti e tutor. Tra i momenti più attesi le Unimpiadi, il gioco a squadre che trasforma i temi della ricerca universitaria in una sfida avvincente, con premi finali per la squadra vincitrice. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - In 12mila ad attività di orientamento dell'Ateneo pisano