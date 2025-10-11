In 12mila ad attività di orientamento dell' Ateneo pisano
Pisa, 11 ottobre 2025 – Sono 12mila gli studenti che partecipano a UniPi-Orienta 2025, l'evento che l' Università di Pisa dedica all'orientamento delle future matricole. Dal 9 al 11 ottobre, dalle 8:30 alle 19, il Polo Fibonacci, nel centro storico della città, accoglie ogni giorno 4mila studenti delle scuole superiori da tutta la Toscana e non solo. Nelle tre giornate, i ragazzi potranno conoscere da vicino i corsi di laurea, assistere a lezioni aperte, partecipare a laboratori ed esperimenti, e confrontarsi direttamente con docenti e tutor. Tra i momenti più attesi le Unimpiadi, il gioco a squadre che trasforma i temi della ricerca universitaria in una sfida avvincente, con premi finali per la squadra vincitrice. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: 12mila - attivit
Ingannata con una truffa telefonica perde 12mila euro: denunciato un 32enne. #CarabinieriParmaOltretorrente #truffa #vishing - facebook.com Vai su Facebook
In 12mila ad attività di orientamento dell'Ateneo pisano - Orienta 2025, l'evento che l' Università di Pisa dedica all'orientamento delle future matricole. Lo riporta msn.com
Ecco UnipiOrienta per oltre 12mila liceali. E l’Ateneo cresce . Quota 8.287 matricole - I giorni dell’orientamento per gli alunni delle scuole superiori di tutta Italia. msn.com scrive