Impronte digitali e scansione dell' iride | al via il nuovo sistema di ingresso nell' area Schengen

Addio timbri sul passaporto: adesso i passeggeri extra-Schengen, per entrare in Europa, dovranno lasciare i loro dati biometrici, ossia impronte digitali, scansione dell'iride, riconoscimento facciale. Dopo tre anni di continui rinvii dovuti a ragioni tecniche e a preoccupazioni legate alla privacy, dal 12 ottobre arriva l'entry-exit system. Servirà a monitorare i flussi migratori verso il Vecchio Continente, registrando ingressi e uscite dalle frontiere dei 29 Paesi che aderiscono all'accordo di Schengen, quelli dell'Unione europea, ma anche Islanda, Norvegia, Svizzera e Liechtenstein. La nuova rete di telecamere e software verrà inserita in modo graduale in tutta Europa.

Il sistema, che entrerà in vigore domenica 12 ottobre, registrerà digitalmente gli ingressi e le uscite, i dati contenuti nel passaporto, le impronte digitali e le immagini facciali dei cittadini extra-Ue che viaggiano per soggiorni di breve durata

Ecco l'Entry-Exit System: dal 12 ottobre i cittadini extra Ue dovranno lasciare impronte digitali e volto per entrare in Europa - La piena operatività della raccolta dei dati biometrici è prevista entro l'aprile del 2026 e sostituirà i timbri sul passaporto.

