Imprese la mala burocrazia brucia quasi 60 miliardi di euro l’anno

L’Ufficio studi della CGIA ha stimato in un report il costo annuo che la cattiva burocrazia fa gravare sul sistema economico italiano, risultato ottenuto partendo dai dati presentati qualche anno fa da The European House Ambrosetti quantificando in 57,2 miliardi di euro il costo annuo sostenuto dalle imprese italiane per la gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione. Relazioni che, sottolinea l’ufficio studi della Cgia “purtroppo, sono spesso condizionate negativamente dal cattivo funzionamento e dalla lentezza della macchina statale”. Dopodiché, è stata rapportata l’incidenza percentuale del Pil di ciascuna delle 107 province presenti nel Paese a questo costo complessivo, stimando così il danno economico che la burocrazia pubblica causa a ciascuna di queste aree. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

