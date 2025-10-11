Imprese femminili in diminuzione in Lombardia E tra le under 30 il calo diventa emorragia
Milano – Lieve calo delle imprese femminili nel post Covid, con un’emorragia soprattutto tra le imprese più giovani. Secondo l’analisi fatta da PoliS-Lombardia, il numero di imprese femminili in Lombardia ha fatto registrare una crescita nel periodo post-pandemico (+1,2% nel 2021 e +0,2% nel 2022) per poi subire un lieve calo nel 2023 (-0,02%) e 2024 (-0,2%), calo in ogni modo più contenuto di quanto osservato a livello nazionale e per le imprese in genere. La situazione è però molto diversa quando si entra nel dettaglio delle province. Dai dati di Unioncamere Lombardia, al 31 dicembre 2024 si possono contare sul territorio lombardo 181. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: imprese - femminili
Alluvione, bando della Camera di commercio per le imprese femminili danneggiate
Alluvioni nel 2023, dalla Camera di commercio risorse per le imprese femminili
Imprese, ottime notizie: boom di aperture nel secondo trimestre. Volano le realtà femminili
Premio Giuditta di Molise 2025 – al via le candidature!Aperte le candidature al #PremioGiudittaDiMolise 2025! Premiamo le imprese femminili che innovano, crescono e valorizzano il territorio. ? Scadenza: 10 ottobre Tutte le info e il bando qui: https://sh - X Vai su X
C’è tempo fino al 30 settembre 2025 per candidarsi al Premio “Firenze e il lavoro”, il riconoscimento che valorizza le realtà imprenditoriali del territorio. Il Premio assegnerà: 30 riconoscimenti alle imprese storiche 15 alle imprese femminili 10 alle impres - facebook.com Vai su Facebook
Frena la corsa delle imprese femminili - Un trend che, in un contesto economico poco favorevole, rispecchia le dinamiche delle imprese maschili, facendo venire meno una caratteristica ... Come scrive ilsole24ore.com
Imprese femminili in Italia: record europeo, ma ogni anno chiudono oltre 3mila attività - Crescono le imprese guidate da donne, ma ogni anno ne chiudono oltre tremila per ostacoli strutturali come l’accesso limitato al credito o la difficoltà nel conciliare lavoro e vita familiare ... Si legge su quifinanza.it