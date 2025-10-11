Milano – Lieve calo delle imprese femminili nel post Covid, con un’emorragia soprattutto tra le imprese più giovani. Secondo l’analisi fatta da PoliS-Lombardia, il numero di imprese femminili in Lombardia ha fatto registrare una crescita nel periodo post-pandemico (+1,2% nel 2021 e +0,2% nel 2022) per poi subire un lieve calo nel 2023 (-0,02%) e 2024 (-0,2%), calo in ogni modo più contenuto di quanto osservato a livello nazionale e per le imprese in genere. La situazione è però molto diversa quando si entra nel dettaglio delle province. Dai dati di Unioncamere Lombardia, al 31 dicembre 2024 si possono contare sul territorio lombardo 181. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Imprese femminili in diminuzione in Lombardia. E tra le under 30 il calo diventa emorragia