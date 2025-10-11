Imprenditore a 23 anni | Riapro il Wild Horse e investo sul centro
Forlì, 11 ottobre 2025 – Ha chiuso sabato 27 settembre con un concerto, riapre stasera allo stesso modo. È il Wild Horse, storico Irish pub di piazzale Porta Ravaldino, che dopo più di 7 anni cambia gestione. Stefano Di Gesù, in sella dal 2018, ha passato il testimone, e il locale è pronto a una ventata di aria fresca: nuova gestione, nuove birre e, soprattutto, nuovo titolare. A guidare il locale ora sarà il giovanissimo Francesco Ghetti, classe 2002, che stasera, con un concerto dei Brillanti Sparsi e un aperitivo, apre la saracinesca della nuova vita del Wild Horse. “Partiamo attorno alle 19 col buffet – spiega Ghetti –, poi non mancherà il nuovo assortimento di birre: ci saranno ben sette nuove linee di spine, compresa anche una Ipa personalizzata”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: imprenditore - anni
Inchiesta sull’ex assessore Gambino, le nuove carte: “Bonifici sospetti dall’imprenditore Alessi anche negli anni precedenti le intercettazioni”
Dalle auto di lusso al carcere: imprenditore di Desenzano condannato per bancarotta e truffa aggravata, sconterà sei anni
Improvviso malore, addio a Paolo Gaetani. Acquaviva piange l’imprenditore di 74 anni
Battocchio, imprenditore di 65 anni, porta a Montebelluna l’associazione benefica Angeli in moto: «Consegniamo medicinali e regaliamo un sorriso con un viaggio» - facebook.com Vai su Facebook
Ci sono voluti 18 anni di processi e 14 (!) sentenze per spazzare via ogni ombra di collusione con la mafia in capo all’imprenditore siciliano Giuseppe Ferdico, titolare negli anni 90 del più grande centro di distribuzione in Sicilia, di tre centri commerciali e di un - X Vai su X
Imprenditore a 23 anni: “Riapro il Wild Horse e investo sul centro” - Tante le idee del gestore: “Birra e concerti, ma vorrei anche sport e colazioni” ... Si legge su msn.com