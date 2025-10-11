Imprenditore a 23 anni | Riapro il Wild Horse e investo sul centro

Forlì, 11 ottobre 2025 – Ha chiuso sabato 27 settembre con un concerto, riapre stasera allo stesso modo. È il Wild Horse, storico Irish pub di piazzale Porta Ravaldino, che dopo più di 7 anni cambia gestione. Stefano Di Gesù, in sella dal 2018, ha passato il testimone, e il locale è pronto a una ventata di aria fresca: nuova gestione, nuove birre e, soprattutto, nuovo titolare. A guidare il locale ora sarà il giovanissimo Francesco Ghetti, classe 2002, che stasera, con un concerto dei Brillanti Sparsi e un aperitivo, apre la saracinesca della nuova vita del Wild Horse. “Partiamo attorno alle 19 col buffet – spiega Ghetti –, poi non mancherà il nuovo assortimento di birre: ci saranno ben sette nuove linee di spine, compresa anche una Ipa personalizzata”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

