Un’ondata di nostalgia Mtv-generation sta scuotendo il fashion system. E mentre i jeans a vita bassa e i top a farfalla si riprendono le passerelle e lo street style, un accessorio in particolare reclama il suo trono: la borsa. Mini, logata e da portare rigorosamente a spalla, la “It bag” dei primi anni Duemila è tornata, diventando il fulcro di un’estetica Y2K che per il 2025 si preannuncia più forte che mai. Visualizza questo post su Instagram La borsa smette di essere un semplice contenitore per diventare una vera e propria dichiarazione di stile. Portata sotto il braccio, quasi come un’estensione della propria personalità, diventa il simbolo di un’era. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Impazza la moda Y2K e le borse diventano protagoniste: 9 modelli perfetti per cavalcare il trend (low cost)